العاصمة: إنقطاع المياه عبر 5 بلديات غدا

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، أنه سيتم تسجيل إنقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب. بداية من يوم غد الإثنين على 5 بلديات في العاصمة.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فسيتم القيام من يوم غد الإثنين 17 جانفي بداية من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة مساء من يوم الثلاثاء 18 جانفي. بأشغال صيانة على مستوى محطة رئيسية للإنتاج.

كما ستقام هذه الأشغال على مستوى غابة بولونيا ببلدية المراجية. كما ستتسبب في وقف عمية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدبات الجزائر الوسطى جزئيا. بالإضافة كذلك إلى بلدية بلوزداد على مستوى المنطقة العليا. وكذا بلدية سيدي امحمد جزئيا، والمرادية كليا. بلدية المدنية كليا وبلدية بئر مراد رايس جزئيا.

وأضاف البيان، أن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.

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إنقطاع المياه عبر ثلاث بلديات بالعاصمة اليوم الخميس

أعلنت مؤسسة “سيال” الجزائر عن إنقطاع المياه الشروب عبر ثلاث بلديات في الجزائر العاصمة اليوم الخميس بسبب الأشغال.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإنقطاع سببه وقوع عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم. حيث تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال بأشغال إصلاح القناة بداية من الساعة 08:00 حتى الساعة 16:00 من اليوم الخميس. وتقام هذه الأشغال على مستوى بلدية سيدي أمحمد.

وستتسبب الأشغال في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عن البلديات الآتية.بلدية محمد بلوزداد كليا،

بلدية سيدي امحمد على مستوى “شارع ميصوني، حي غرمول، مجال المناورة، شارع حسيبة، شارع النقيب نور الدين مناني، حي رضا حوحو، شارع أوش”، وكذا على مستوى بلدية الجزائر الوسطى “شارع ديدوش مراد شارع بزير، شارع دنكور”

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