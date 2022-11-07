العاصمة: إنقطاع المياه عبر 9 بلديات بداية من اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” اليوم الإثنين، عن توقف التزويد بمياه الشرب عبر 9 بلديات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فإن إنقطاع المياه سيكون يومي الإثنين والثلاثاء على مستوى عدة بلديات بالجزائر العاصمة. بسبب أشغال الإصلاح. مؤكدة إستئناف التزويد تدريجيا غدا الثلاثاء. و يعود هذا التوقف إلى القيام بأشغال إصلاح تسرب على مستوى أنبوب تحويل رئيسي لمياه الشرب على مستوى منطقة البساتين التابعة لبلدية بئر خادم. ابتداء من اليوم الاثنين و إلى غاية غدا الثلاثاء مساءا.

وأضاف البيان، أن الأشغال ستؤدي إلى توقف إمدادات مياه الشرب على مستوى بلديات بوزريعة وبني مسوس و دالي إبراهيم بالكامل ما عدا منطقة عين الله. وبلديات بن عكنون و واد قوريش جزئيا. بالأإضافة كذلك إلى بلدية رايس حميدو بمنطقة سيدي الكبير و بولوغين الجزء العلوي واخيرا بلدية الشراقة باستثناء بوشاوي والكثبان.

كما أكدت “سيال” للمواطنين القاطنين في الأحياء المعنية، بأن عملية إعادة التزويد بالمياه ستتم تدريجيا خلال يوم غد الثلاثاء.