العاصمة: “إيتوزا” تستأنف حركة سير الحافلات

استأنفت، اليوم الثلاثاء، حافلات المؤسسة العمومية لنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” حركة السير بصفة عادية. وهذا بعد التذبذب الذي عرفته اليومين الماضيين.

كما افاد بيان مؤسسة “ايتوزا”، “تعلم مؤسسة إيتوزا عن عودة حركة سير حافلات الشبكة العمومية بصفة عادية”. وهذا “وفقا للبرنامج المعتاد يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 بعد التذبذب الذي عرفته هذه الأخيرة يومي 24 و25 يوليو 2022”.

في حين، شهدت حركة سير الحافلات التابعة للشركة الوطنية “إيتوزا”، تذبذبا. الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين تعودوا على وقتها. مما أجبرهم على الوصول متأخرين إلى مقر عملهم.