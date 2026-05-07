العاصمة: إيداع ستة أشخاص الحبس بتهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية

إنطلقت عشية اليوم الخميس، بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، محاكمة ستة شباب يتواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. حيث التمست النيابة ضدهم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين إلى ثلاثة سنوات حبساً نافذاً.

و يتعلق الأمر بكل من (ح.ي)،(ف.ي) ،(ر.س) (ب.ع)،(و.ه)،(ط.ا). لمتابعتهم بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية باستعمال قارب. إنطلاقا من شاطئ ليدو ببرج الكيفان في حين توبع 18 شابا بجنحة محاولة الهجرة غير الشرعية.

وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 19 أفريل بعدما تمكنت خفر السواحل من توقيف قارب صيد على متنه 24 شابا. من بينهم ستة أشخاص حاولوا تهريب المهاجرين عبر قوارب الموت انطلاقا من شاطئ ليدو متوجهين إلى اسبانيا بواسطة قارب نزهة.

وبموجب إجراءات المثول الفوري تم تحويلهم على العدالة لمتابعتهم بجنح تهريب المهاجرين. وتعريض حياة المهاجرين للخطر و جنحة الهجرة غير الشرعية .

المتهمون وبعد مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا، وصرحوا انهم دفعوا مبالغ مالية إلى شخص يُدعى “نونو” كان العقل المدبر للرحلة. ملتمسين من هيئة المحكمة تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم. وبعد غلق باب المرافعات حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.