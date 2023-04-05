العاصمة.. إيداع عصابة أحياء الحبس المؤقت

أمر قاضي محكمة الجنح ببئر مراد رايس بإيداع عصابة متكونة من 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. هذا بعد نشرها الرعب وسط المواطنين بمنطقة السحاولة في شهر رمضان مع المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء .

كما تمت معالجة تفاصيل قضية الحال من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سحاولة. التي تمكنت من إلقاء القبض على أفراد هذه الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة مسبوقين قضائيا. ينحدرون من العاصمة.

في حين، تم ضبط بحوزتهم 26 سلاح محظور من الصنف السادس، و510 قرص من المؤثرات العقلية. شماريخ. إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة ناتجة عن عائدات ترويج المخدرات قدرت بقيمة 66500 دج.

وبعد استكمال التحقيق معهم تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. عن تهم تكوين عصابة أحياء قامت بنشر الرعب وسط أحياء سكنية والمتاجرة والترويج في المؤثرات العقلية. مع الحيازة على أسلحة محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. في انتظار إستكمال التحقيق معهم لاحقا .