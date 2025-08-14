العاصمة.. إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت انتحلوا صفة إطارات بوزارة الطاقة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس (مجلس قضاء العاصمة) بإيداع 7 متهمين الحبس المؤقت، انتحلوا صفة إطارات بوزارة الطاقة.

وأصدرت محكمة بئر مراد رايس بيانًا، مساء اليوم الخميس، جاء فيه “عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام، أنه و في إطار محاربة ظاهرة النصب على المواطنين و انتحال الصفات المدنية والعسكرية، وبناءً على شكوى المسمى (ب.ر.س) والذي تعرض للنصب من طرف مجموعة من الأشخاص، ادّعوا أنهم أصحاب نفوذ وعلى صلات بسلطات نافذة وذات مناصب عليا في وزارة الطاقة، وذلك من أجل تسهيل حصوله على رخصة إنجاز محطة خدمات، حيث بيّن فحصه حصولهم على مبالغ مالية معتبرة”.

تم فتح تحقيق في الوقائع، أسفر عن توقيف مجموعة من الأشخاص، ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ع.ح) و (ع.د) و (ز.ك) و (ح.م) و (ز.م) و (ب.ي) و (ص.ن).

وعند تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2025/08/14، تم فتح تحقيق قضائي ضدهم على أساس جناية النصب واستعمال لقب متصل بهيئة منظمة قانونًا طبقًا للمواد 372 من قانون العقوبات و 64 من قانون مكافحة التزوير و استعمال المزور.

وبعد سماع المشتبه فيهم من طرف السيد قاضي التحقيق، أمر بإيداع جميع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت.