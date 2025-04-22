العاصمة.. إيداع 8 متهمين الحبس ضبطوا متلبسين بممارسة الدعارة في محل للعناية الصحية

أمرت محكمة الجنح بدار البيضاء الإثنين، بوضع 8 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت بالمؤسستين العقابيتين بالحراش والقليعة، لضلوعهم في قضية إنشاء وكر للفسق والدعارة، ويتعلق الأمر بالمدعوة ” م.جناة” وب.مريم” والمسماة “ن نبيلة”،”ع. رميساء و”م.ياسمين”،،”ع.جلال” والمتهم .لحسن ” والمدعو “ا.عبد الفتاح”.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ” النهار” فإن عملية إيقاف المتهمين السالف ذكرهم. جاء إثر مداهمة لرجال الضبطية القضائية المقاطعة الشرقية بباب الزوار بحر الأسبوع الجاري. لمسكن ذات طوابق ” فيلا” مستأجرة الكائنة بحي زرهوني مختار، بمحاذاة المركز التجاري ” كارفور” المحمدية، في ظاهر المحل يُعنى بالعناية الجسدية والتدليك الحراري، وفي باطنه يستغل لممارسة الرذيلة، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين في وضعيات مخلة بالحياء.

كما مكنت العملية من حجز كمية من أقراص منع الحمل، وحبوب الإجهاض، وأوقية ذكرية، بعين المكان.

في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة خلال الأسبوع المقبل، حيث تقرر تأجيل القضية لتحضير دفاع.

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