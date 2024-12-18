العاصمة.. اختناق 5 أشخاص بالغاز السام
بقلم عايدة.ع
أصيب 5 اشخاص بضيق في التنفس، جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 1000 مسكن بلدية دويرة و دائرة درارية بولاية الجزائر.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي 1000 مسكن بلدية دويرة و دائرة درارية.
حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص، لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .
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