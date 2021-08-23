العاصمة.. استئناف الخدمة بالمصعد الهوائي لواد قريش

أمر وزير النقل عيسى بكاي، باستئناف الخدمة بالمصعد الهوائي لواد قريش ابتداءً من يوم غد الثلاثاء بعد أشغال الصيانة الكبرى. وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه بكاي اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر.

وخصص هذا الاجتماع لتقديم عرض حول وضعية مختلف محطات وتجهيزات المصاعد الهوائية المتوقفة عبر التراب الوطني. بالإضافة إلى المشاريع وأشغال الصيانة التي تشهدها محطات عنابة، وهران، سكيكدة، قسنطينة، والسيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة.

ودعا الوزير القائمين على تسيير المؤسسة إلى اتخاذ كل الإجراءات وتوفير كل الظروف التقنية والتنظيمية لإعادة بعث هذه المحطات عاجلا. وهذا نظرا لأهميتها ومساهمتها في تحسين يوميات المواطنين و تخفيف الضغط والإزدحام الذي تشهده مختلف المدن الكبرى.