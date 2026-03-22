العاصمة: افتتاح الطبعة الثانية لمعرض الديناصورات

تم اليوم الأحد، في إطار برنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال أيام عيد الفطر المبارك والعطلة الربيعية افتتاح الطبعة الثانية لمعرض الديناصورات. بعد النجاح المميز الذي حققته الطبعة الاولى، إذ يقدم المعرض لزواره مجسمات للديناصورات بأحجام مختلفة، إضافة إلى فضاءات تفاعلية. ما يجعله تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة من نوعها للأطفال،

كما ينظم معرض الديناصورات من طرف المؤسسة العمومية الولائية لتسيير وادي الحراش المهيأ وترقيته (ECOLOH). حيث يتواصل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى غاية العاشرة ليلًا طيلة عطلة الربيع. وذلك على مستوى منتزه الضفة الغربية لـمصب وادي الحراش.

ويأتي هذا الحدث ضمن برنامج ثري ومتنوع سطرته مصالح الولاية، لتنشيط مدينة الجزائر خلال فترة العيد والعطلة. يمس مختلف الفضاءات العمومية والمنتزهات وقاعات العروض.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور