العاصمة: افتتاح المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير

افتتح اليوم الأربعاء، المقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير بفيلا بلقين بحسين داي وسط العاصمة.

وتحتضن العاصمة، هذا المشروع القاري الرائد، والمسجّل في رزنامة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.

ويهدف هذا المشروع، إلى إظهار التأصل التاريخي للقارة الإفريقية وثقافتها وتراثها المتعدد الضارب في الإنسانية.

وجرت مراسم الافتتاح الرسمي للمقر المؤقت لمتحف إفريقيا الكبير، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون زهير بلالو، ممثلاً لوزيرة الثقافة والفنون.

وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مزيان مقرمان، ممثلاً لوزير الخارجية أحمد عطاف.

إلى جانب مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات سيسوما، وممثلين عن السلك الدبلوماسي في الجزائر.