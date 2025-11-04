العاصمة: افتتاح فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الجبائية

أشرف وزير المالية عبد الكريم بوزرد رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق بحضور أعضاء من الحكومة، على افتتاح فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الجبائية. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. تحت شعار “اعتماد مقاربات فعالة ومصوبة من أجل أنظمة جبائية منصفة”.

وتحتضن الجزائر المنتدى لأول مرة بحضور أزيد من 300 مشارك من خبراء ومحللين وممثلين عن الهيئات الإفريقية. والدولية المختصة في الجباية والقروض والبنوك من 44 دولة إفريقية

ومن شأن المنتدى تعزيز مكانة الجزائر وإفريقيا كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي. حيث يتضمن 11 ورشة عمل تتناول عدة محاور حول الأنظمة الجبائية في القارة.

