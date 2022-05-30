العاصمة: افتتاح وكالة تجارية لتسديد فواتير الكهرباء والغاز في المرادية

سيتم، يوم الاربعاء المقبل، افتتاح وكالة تجارية جوارية جديدة لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز على مستوى بلدية المرادية (الجزائر العاصمة).

كما أوضح بيان مديرية التوزيع بلوزداد، أنه بافتتاح الوكالة بشارع العالم عبد الرزاق بالمرادية، سيصبح العدد 9 وكالات تجارية. وتغطي 13 بلدية و5 دوائر إدارية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

في حين، أشارت المديرية أن إنشاء الوكالة التجارية على مستوى المرادية “جاء لتقريب الخدمات التجارية لزبائنها وخدمتهم بأحسن الظروف”. الى جانب “تمكينهم من تسديد فواتير الاستهلاك الكهربائية والغازية بكل أريحية”.

كما سيسمح هذا المرفق الجديد، بالتكفل بجميع انشغالات الزبائن وتخفيف الضغط، من خلال ضم الزبائن الذين يقطنون بلدية المدنية. اضافة إلى عدد من زبائن الوكالات التجارية لكل من سيدي أمحمد وبلوزداد .

وفي ذات السياق، أشار المصدر ذاته أنه تم تجهيز الوكالة التجارية للمرادية وتزويدها بكل ضروريات العمل. الى جانب تسخير طاقم إداري وتقني للسهر على تلبية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة في أحسن الظروف.

كما أبرزت المديرية أن “إنشاء هذا المرفق يرمي أيضا الى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة العمل الجواري مع الزبائن”.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.

وكشف الوزير، أن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية.كما بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.

وأضاف عرقاب، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.

وتابع الوزير، أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.