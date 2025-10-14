العاصمة: افتتاح 3 مراكز للتكفل النفسي والبيداغوجي للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية

تدعّمت ولاية الجزائر العاصمة بثلاثة مراكز نفسية بيداغوجية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية.

وأشرف الوزير، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء. على افتتاح ثلاثة مراكز نفسية بيداغوجية لفائدة الأطفال ذوي الاعاقات الذهنية.

ويتزامن افتتاح هذه المراكز المتواجدة ببلديات حسين داي، بولوغين وسيدي امحمد، مع الدخول الاجتماعي والمدرسي. وهذا استجابة للطلب المتزايد لأولياء الأطفال المصابين بالتخلف الذهني، طيف التوحد ومتلازمة داون.

وثمّن الوزير والي العاصمة رابحي افتتاح هذه المرافق، مذكرا بأنه يتم على مستوى ولاية الجزائر، التكفل بـ “2400 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. من قبل مراكز تابعة للدولة أو تلك المسيرة من قبل جمعيات”.

وأشار بالمناسبة إلى أن المراكز المفتتحة تضمن التكفل بحوالي 40 بالمائة من الطلبات. مضيفا أن الهدف المسطر هو توفير على الاقل مركز واحد من هذا النوع في كل مقاطعة إدارية بالجزائر العاصمة”.

بدورها أكدت مولوجي، أن هذه المراكز ستشرف عليها مؤسسة تسيير حدائق الأطفال و دور الحضانة “بريسكو” بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر. بغرض “التكفل بالأطفال ذوي الهمم لتكريس حقهم في التعليم و الادماج الاجتماعي عبر هذه الفضاءات المجهزة بكل الوسائل المادية والبشرية. مشيرة الى أنه سيتم “قبل نهاية السنة الجارية، فتح مراكز جديدة هي حاليا قيد الانجاز”.

كما جددت الوزيرة إلتزام الدولة”، من خلال مثل هذه المبادرات النبيلة، بدعم العمل الاجتماعي، التكوين والتربية والاستثمار في الرأس المال البشري. مجددة مواصلة قطاع التضامن الوطني العمل مع جميع الشركاء، وذلك تنفيذا للسياسات العمومية التي ترمي إلى ضمان الرعاية والتكفل بكل الفئات دون تمييز أو إقصاء”.

