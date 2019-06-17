العاصمة.. الأمن يوقف سارق هاتف الفتاة التي كانت “لايف” في الفايسبوك

نجحت مصالح أمن العاصمة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عملية سرقة لهاتف نقّال، للفتاة كانت في بث مباشر عبر الفايسبوك.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الحادثة تعود وقائعها خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حين قام شاب بسرقة هاتف نقال لإحدى السيدات كانت في بث مباشر على الفايسبوك، مستغلا انشغالها بالبث وسياقتها لسيارتها.

ووفقا لنفس المصدر، فإن التحريات مكنت من تحديد هويّة الفاعل بالاستناد الى إذن قضائي بتمديد الاختصاص،

حيث تمّ التنقل الى ولاية مجاورة وبعد عمليّة ترصّد محكمة من قبل عناصر الشرطة، تمّ توقيف المشتبه فيه الرئيسي

الخميس المنصرم، حيث تعرفت عليه الضحيتين من الوهلة الأولى.

المشتبه فيه وبعد مواجهته بمختلف الافعال التي قام بها، حاول تضليل أفراد الشرطة بتصريحاته،حسب البيان، من

خلال نسبه لعملية السرقة الى شريك له لا تزال الأبحاث جارية حوله لتوقيفه، كما أن المشتبه فيه الرئيسي اعترف

بارتكابه لسرقة أخرى رفقة شريكه في قضية سبقت قضية الحال، حيث سرقا هاتفين نقّالين بإحدى حدائق التسلية،

قام أحدهما ببيع أحد الهواتف النقالة المسروقة فيما بقي الهاتف الآخر بحوزته، ووفقا لإذن نيابي بتفتيش منزله

عثرت مصالح الشرطة على واقي صدمات لإحدى الهواتف النقالة.

وباستكمال الاجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه على الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيته .

للإشارة، فيديو خطف هاتف نقال في ثالث ايام العيد انتشر على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.