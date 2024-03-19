العاصمة: الأمن يوقف مروجي “الكاشيات” بالأحياء السكنية ويحجز 308 قرص
أفلحت مصالح الأمن بالعاصمة في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توقيف شابين من مروجي المؤثرات العقلية في العشرينات من العمر.
وتم حجز كمية معتبرة عبر مرحلتين الأولى ضبطت في قبو العمارة. مقدر عددها ب80 كبسولة من نوع ” ترامادول”. بالإضافة إلى 220 قرص من نوع ” بريغابالين ” في مسكن أحدهما وميزان الكتروني يستعمل لوزن المخدرات. ومبلغ مالي مقدر ب79 الف دج. و8 أقراص مهلوسة أخرى موجهة للاستهلاك الشخصي.
ولدى تقديم المعنيين كل من ” ح.عادل”، ” م. عمار” أمام الجهات القضائية تم ادانة كل متهم بـ 5 سنوات حبسا نافذا. عن جنحةبيع المؤثرات العقلية على المادة 17 من قانون العقوبات. وهو الحكم محل الاستئناف اليوم أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر .
وتبين من مجريات المحاكمة تبين أن عملية ايقاف المتهم ” ح.عادل’ جاءت بناء على معلومات مؤكدة مفادها قيامه بترويج المخذرات بالحي الذي يقطن به. ولدى توقيفه ومداهمة مسكنه العائلي وحجز الكمية السالف ذكرها. أقر المتهم بأن المحجوزات تم اقتناؤها من عند المتهم الموقوف الثاني المدعو ” عمار’ الذي يعد ممونه الحقيقي لهذه السموم.
وعليه تم توقيف هذا الأخير وحجز 9 أقراص اخفاها في قبو العمارة.
ولدى مواجهة المتهمين بالجرم المنسوب اليهما أنكر كل واحد على حدى علاقته بالمتاجرة بالمخدرات معترفين باستعلاكها فقط.
وأمام طلبات هيئة الدفاع بإعادة تكييف الوقائع من جنحة المتاجرة الى جنحة الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي في حق موكليهما. التمس النائب العام تأييد الحكم في حق كل متهم.