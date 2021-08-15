العاصمة: الأمن يوقف 4 أشخاص ويسترجع 2500 أورو

مكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، من توقيف 3 أشخاص وحجز مبالغ مالية مسروقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد قيامها بعدة تحريات حول شبكة إجرامية مختصة في السرقة بالكسر على مستوى قطاع الاختصاص. أين تم تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم. حيث مكّنت العملية من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، مسبوقين قضائيا. في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجناية سرقة بتوفر ظرف التعدد والكسر وظرف الليل.

وأضاف البيان، أن مصالح الأمن تمكنت من إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 70 مليون سنتيم. مبلغ مالي من العملة الصعبة 2500 أورو. وكذا 3 هواتف نقالة، سيارة سياحية. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات المختصة إقليميا