العاصمة: الإخماد الكلي لحريق شب بورشة خياطة في الدار البيضاء

إندلع حريق داخل ورشة خياطة في منطقة النشاط بالدار البيضاء ولاية الجزائر العاصمة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23 سا31د. من أجل إخماد حريق شب بورشة الخياطة بالطابق الأرضي لبناية مكونة من R+2. بالمكان المسمى منطقة النشاط الدار البيضاء ،بلدية و دائرة الدار البيضاء.

وأضافت الحماية المدنية في بيان لها، أنه قد تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لباقي أنحاء البناية دون تسجيل أي خسائر بشرية . كما سخرت الحماية المدنية لذلك 05 شاحنات إطفاء و سيارة إسعاف.