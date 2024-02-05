العاصمة: الإخماد الكلي لحريق شب بورشة خياطة في الدار البيضاء
بقلم أمينة داودي
إندلع حريق داخل ورشة خياطة في منطقة النشاط بالدار البيضاء ولاية الجزائر العاصمة.
و تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 23 سا31د. من أجل إخماد حريق شب بورشة الخياطة بالطابق الأرضي لبناية مكونة من R+2. بالمكان المسمى منطقة النشاط الدار البيضاء ،بلدية و دائرة الدار البيضاء.
وأضافت الحماية المدنية في بيان لها، أنه قد تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لباقي أنحاء البناية دون تسجيل أي خسائر بشرية . كما سخرت الحماية المدنية لذلك 05 شاحنات إطفاء و سيارة إسعاف.
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