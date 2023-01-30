العاصمة: الإطاحة بجماعة إجرامية لترويج المهلوسات بباب الزوار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة، من معالجة قضية حيازة نقل تخزين ترويج و بيع المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد أسفرت العملية على توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 40 سنة.

وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا، وبعد تمديد الإختصاص وكذا تنفيذ أذونات بالتفتيش تمكنت عناصر الفرقة من ضبط وحجز 12700 قرص من المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي مقدر بـ 73ألف دينار جزائري من عائدات البيع والترويج. بالإضافة كذلك إلى مركبة تستعمل في نقل هذه السموم. و 4 هواتف نقالة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابية المختصة إقليميا.