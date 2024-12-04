العاصمة: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في السرقة بالعنف

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي لأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة الأسبوع المنصرم 05 أشخاص. عن قضية تكوين جمعية أشرار مع الاعتداء على مواطنين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة متبوع بسرقة مبالغ مالية معتبرة.

قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي ذات الفرقة بلاغا بخصوص تعرض شخصين للسرقة مع تحطيم زجاج مركبتهم من قبل خمسة أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء محظورة وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 560 مليون سنتيم.

كما أن التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم في ظرف وجيز مع ضبط وإسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 280 مليون سنتيم . أسلحة بيضاء محظورة. بالإضافة كذلك إلى مركبتين مستعملتين في عملية السرقة.

أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مقترنة بظرف التعدد العنف، التهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض.