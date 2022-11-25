العاصمة: الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في بيع الكوكايين والمؤثرات العقلية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تتعلق بتسيير وتنظيم جماعة إجرامية. لغرض حيازة وبيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية, حسب ما أفاد به, اليوم الجمعة، بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا. عن قضية تسيير وتنظيم جماعة إجرامية لغرض حيازة وبيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. بتوفير المحل لتسهيل تعاطيها مع إضافة مواد من شأنها أن تزيد خطورتها. حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من مختلف الأصناف والأنواع.

كما أضاف ذات المصدر أن قضية الحال, التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا. وبعد تنفيذ الإذن بالتفتيش مكنت عناصر ذات الفرقة. من ضبط وحجز 255 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع, 151.85 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين. مركبتين سياحيتين استعملتا في نقل السموم.

كما تم أيضا حجز ملغ مالي قدر بـ84.000 دج وصاعق كهربائي. 6 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع والأحجام و (2) سنيال. بالإضافة إلى ذلك مواد بناء تمزج مع المخدرات الصلبة وأغراض تستعمل في تعاطي المخدرات الصلبة

وخلص البيان إلى أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية, تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.