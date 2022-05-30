العاصمة: الإطاحة بجماعة إجرامية واسترجاع 5 سيارات مسروقة بالحراش

تمكنت مصـالح أمـن ولايـة الجزائر، العاصمة ممثلـة فـي فرقـة الشـرطة القضائية بأمن المقاطعة الإداريـة بالحـراش، من تفكيك جماعة إجراميـة عـن قضية الإعداد لجنايـة السـرقة الموصوفة للمركبات، وتهريب قطع غيار مركبات ذات منشأ أجنبي.

وفي هذا السياق، مكنت قضية الحـال التـي كـانـت تـحـت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة، مكنـت ذات المصلحة مـن توقيـف 7 أشخاص مسبوقين قضـانيا ينحدرون مـن ولايـة الجزائـر.

كمـا أن التحريـات فـي القضـية أضـفت إلـى اسـترجاع ثـلاث 3 مركبـات مسروقة، مـع حـجـز مـركبتين تستعملان فـي السـرقة.

بالإضـافة إلـى قطـع غيـار سـيـارات، محركات وتوابع مركبات مع مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم و 4 جوازات سفر.

هذا و استكمال الإجراءات القانونيـة المعمـول بـهـا، تـم تقـديم المشتبه فيهم أمـام النيابـة بعد ىالمختصة إقليميا.

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