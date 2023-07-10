استولوا على مجوهرات.. الإطاحة بعصابة تسرق المنازل في العاصمة من  بينهم قاصر

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الرويبة، 10 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 16 و37 سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بالتعدد. الكسر التسلق، إخفاء أشياء مسروقة، و عدم التبليغ عن جناية السرقة. مخالفة التنظيمات المتعلقة بقانون الصرف طرح عملة صعبة للتداول.

كما جاءت قضية الحال، بعد تقييد شكوى من طرف سيدة بخصوص تعرض مسكنها العائلي- للسرقة بالكسر. أين استولى الفاعلون على مجوهرات من المعدن الأصفر فاقت قيمتها الـ140 مليون سنتيم. ومبلغ مالي بالعملتين الوطنية والعملة الصعبة – الاورو-.

وبعد مباشرة المصلحة التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز. وبعد مواجهتهم بما نسب إليهم من أفعال، أفصح هؤلاء عن هوية شركائهم الذين تمّ توقيفهم تِبعا لذلك. كما أن السرقة تمت خلال عمليتين منفصلتين -نظرا لكون أصحاب المسكن متواجدين خارج الوطن- قام المشتبه فيهم باقتحام المسكن مرتين على التوالي. وفي كل مرة يستولون على مجوهرات ومبالغ مالية متواجدة على مستوى عدة غرف من نفس المسكن. –

واستمرارا للبحث والتحري في القضية، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم تبعا لأذونات بالتفتيش الصادر عن النيابة المختصة إقليميا. كما أسفرت العملية على ضبط وحجز: مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 720500 دج، مبلغ مالي يقدر بـ 17750 أورو. دراجتين ناريتين و ملابس رياضية من عائدات السرقة. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملفين إجراءات جزائية منفصلين.