العاصمة: الإطاحة بسارق الكوابل النحاسية والخيوط الكهربائية ذات الضغط العالي

تمكنت مصلح الأمن بدالي إبراهيم في الشراقة بالعاصمة من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 52 سنة مسبوق قضائيا، تورط في عدة قضايا متعلقة بالأعمال التخريبية التي إستهدفت الخيوط الكهربائية ذات الضغط العالي والكوابل النحاسية بالشراقة.

حيثيات القضية جاءت بناء على معلومة مفادها إقدام أحد الأشخاص على تنفيذ عملية سرقة كوابل نحاسية ذات التوتر العالي الذي يزود عدة مدن بالشراقة بهذه الطاقة الحيوية.

وأسفرت العملية من توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس مع ضبط وحجز سلاح أبيض محظور كيتور- قفازات – كماشة – مفك براغي- مفتاحين ميكانيكيين-معطف جلدي- ، كوابل ومعدات مُستعملة في تنفيذ السرقة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .