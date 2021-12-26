العاصمة: الإطاحة بسارق يستدرج ضحاياه عبر تطبيقات توصيل المواطنين

تمكنت مصالح أمن العاصمة من الإطاحة بسارق، إقترف عدة عمليات سرقة، عن طريق إستدراج ضحاياه عبر تطبيقات توصيل المواطنين على الهاتف النقال.

وأفاد بيان لمصالح أمن العاصمة، أن الأمن الحضري السابع رياض الفتح عالج قضية السرقة بالإستدراج. حيث تم توقيف مشتبه فيه في سرقة مواطنين ، كان يستدرجهم عن طريق تطبيقات توصيل المواطنين.

حيث ورد لمصالح الأمن الحضري السابع رياض الفتح معلومة حول وجود شجار داخل مركز رياض الفتح. وبعد توجهها إلى عين المكان، تبين أن هناك خلاف بين شخصين أحدهما تعرض لسرقة هاتف نقال.

وعند تفتيش المشتبه فيه عُثر بحوزته على غطاء هاتف نقال تعود ملكيته للضحية. وبعد الإطلاع على مختلف الشكاوي التي وردت من قبل المواطنين إلى ذات المصالح تبين وجود تشابه كبير في قضايا سرقة متشابهة.

كما إتضح أن المشتبه فيه الموقوف هو من كان وراء تنفيذ عمليات السرقة خصوصا بعد أن تعرف عليه الضحايا.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

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تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة من نوع الاطلس.

العملية تمت خلال نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 48 من توقيف مركبة سياحية واخضاعها للتفتيش الدقيق.

كما تم العثور على 9 علب كرتونية تقدر بـ 2335 كيس من الترشق مادة الشمة المقلدة من نوع الاطلس وزن 30 غرام كانت مخبأة بالصندوق الخلفي.

كما أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة فتحت تحقيقا في القضية.

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