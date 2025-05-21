العاصمة: الإطاحة بشبكات إجرامية وحجز مخدرات وكوكايين

تمكنت وحدات الـمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة في ثلاث عمليات متفرقة. من وضع حد لنشاط الشبكات الإجرامية التي تقوم بترويج السموم والإخلال بالسكينة العمومية.

العملية الأولى قامت بها فرقة الأمن والتحري ببئر خادم كتيبة بئر مراد رايس.حيث أسفرت عن توقيف شخصين مع حجز 1440 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره3293000دج.

العملية الثانية عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهراوة غرب كتيبة الرويبة، أسفرت هي الأخرى عن توقيف ثلاثة أشخاص مع حجز 1426 قرص من مختلف الأنواع 2.80غ كيف معالج. مع حجز بذور قنب هندي وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدر ب 666000 دج.

أما العملية الثالثة فقامت بها فرقة الأمن والتحري بأولاد الحاج كتيبة الكاليتوس. تم خلالها توقيف شخصين من بينهم إمرأة مع حجز 1710 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. و2.5غ كوكايين ومبلغ مالي قدره 87500دج وسلاح أبيض.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية كل حسب الاختصاص.

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