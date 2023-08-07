العاصمة: الإطاحة بشبكات يقودها أجانب لتصنيع الذهب المغشوش وحجز كمية معتبرة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة. من الإطاحة بشبكات متفرقة بالعاصمة تستغل ورشات لتصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية.

وقال مساعد الدرك الوطني، أن مصالح الدرك الوطني بالشراقة بالتنسيق مع أفراد المفرزة الخاصة بالمعالمة. قامت بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية، وذلك في إطار مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص. حيث أن هذه الشبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمومية معزولة. مشيرا أن هذا النشاط يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير.

كما أضاف أنه قد تم من خلال هذه العملية حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر بــ 18 كلغ. على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي تم تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز للمعايير المعمول بها قانونيا.

وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث، أنه تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات. وسيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.