العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية تُزور الملفات القاعدية للمركبات

تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي لأمن ولاية الجزائر، خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص وإسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية مزورة.

وجاءت قضية الحال على إثر شكوى من طرف صاحب وكالة كراء السيارات. مفادها قيام أحد الأشخاص بالتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية للإستلاء على مركبات مستأجرة من ذات الوكالة.

وعليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التحريات في القضية. ليتم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شركائه وتوقيفهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. حيث أسفرت العملية على إسترجاع 7 مركبات، مع ضبط وحجز وثائق إدارية مزورة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية النصب. وخيانة الأمانة التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية. سوء إستغلال الوظيفة من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.