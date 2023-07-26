العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب المهاجرين

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع فرقة حراس السواحل لميناء الجزائر، خلال الأسبوع الماضي. من توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسية جزائرية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين “20 سنة و 40 سنة” وحيثيات القضية، جاءت على إثر إنقاذ وإجلاء 11 شخص من عرض البحر، كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية.

كما أن التحريات التي باشرها عناصر ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة، أفضت إلى كشف خيوط هذه الشبكة الإجرامية المنظمة لعملية الإبحار السري. وتحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيان المدبريان لعمليات الهجرة غير شرعية. وتوقيفهما بعين تاقوريت ولاية تيبازة. مع ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة قدرت بـ 121.500دج و820 اورو.

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. عن قضية جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، مع تعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر.