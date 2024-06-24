العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب المعادن الثمينة واسترجاع 30 مليار

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بشبكة إجرامية مختصة في تهريب الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالعاصمة.

الشبكة الإجرامية متكونة من 4 أشخاص من بينهم رعية أجنبية. وتنشط في التهريب الدولي والمتاجرة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

حيث مكنت من حجز معادن ثمينة مختلفة الأشكال والأحجام على غرار الألماس والذهب. قطع نقدية أصلية ذات قيمة أثرية من مختلف الحقب التاريخية. وقطع حجرية ومعدنية وتماثيل. بالإضافة كذلك إلى حجز أدوات للكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومبلغ مالي يقدر بـ 30 مليار و 293 مليون سنتيم.