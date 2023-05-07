العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب المهاجرين عبر البحر

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالأشخاص بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة خطيرة تمتهن تهريب المهاجرين عبر البحر. من طرف أكثر من شخص في إطار جماعة إجرامية منظمة. محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وعدم التبليغ

وبدأت أطوار القضية بعد تبليغ معلومة من قبل مواطن عن شخصين مشبوهين. يقومان بتهريب المهاجرين عبر البحر نحو الضفة الغربية بإستعمال قوارب الموت. مشيرا أنهما ببرمجة رحلات سرية مقابل مبلغ مالي يقدر بــ 80 مليون سنتيم للشخص الواحد.

وعليه شرعت عناصر الفرقة في التحريات ، أين تم توزيع المهام من قبل رئيس الفرقة على العناصر. وبعد وضع خطة أمنية وعملية ترصد توصل العناصر إلى تحديد هويتما. وتوقيفها في حالة تلبس، هما بصدد الإعداد لرحلة بأحد أحياء سيدي فرج.

وعملت الضبطية بذات المقاطعة على تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين وإيقافهم. كما أن تفتيش مساكنهم بعد تمديد الاختصاص وتنفيذ أذونات بالتفتيش أفضى إلى ضبط مستلزمات و عتاد خاص بالهجرة السرية.

المشتبه فيهم السبعة يتراوح أعمارهم ما بين” 32 و 54″ سنة كلهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر ولايات مجاورة.

وتم ضبط وحجز خلال هاته العملية على زورقين نصف مطاطي، قاربي نزهة،5 محركات مختلفة الأنواع و القوة. 18 سترة نجدة ضبطت داخل مرأب مسكن. عجلة نجدة و ست براميل خاصة بالبنزين فارغة ضبطوا بساحة أحد المساكن التي تم تفتيشها ، بالإضافة إلى 06 هواتف النقالة.

وبعد استفاء جميع الإجراءات تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا .