العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 5000 كبسولة طبية

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات قسم شرق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. من وضع حد لنشاط جمعية أشرار تنشط في الحيازة، الترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية مع عرقلة مهام أعوان الضبط القضائي. المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات. والتي تتكون من 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 23- 37 سنة فيما لاذ الشخص الرابع بالفرار.

هاته القضية التي تمت تحت الإشراف الدائم للمصالح القضائية المختصة إقليميا. أسفرت عن حجز علبة كرتونية تتضمن 5192 كبسولة طبية، سيارة نفعية، دراجة نارية وهاتفين نقالين.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.