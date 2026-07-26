العاصمة.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز أكثر من مليوني قرص مهلوس

نجحت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، الأسبوع الماضي، في توجيه ضربة قوية لشبكات الاتجار بالمؤثرات العقلية، بعد ضبط مليونين و71 ألف قرص مؤثر عقلي من نوع “بريغابالين”، مع توقيف 9 أشخاص، من بينهم امرأة، ينتمون إلى شبكة إجرامية خطيرة تنشط في الاتجار بهذه السموم.

وجاءت العملية، التي نفذها أفراد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، بعد استغلال معلومات ميدانية وأبحاث عملياتية مكثفة، مكنت من إحباط مخطط إجرامي كانت الشبكة بصدد تنفيذه لترويج كميات معتبرة من المؤثرات العقلية بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث تم تحديد هوية عناصرها وتوقيفهم تباعًا، مع ضبط الكمية المحجوزة.

وأسفرت العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة، عن حجز 2 مليون و71 ألف قرص مؤثر عقلي من نوع “بريغابالين”، واسترجاع مبلغ مالي يقدر بمليار و697 مليون سنتيم من عائدات الترويج. إلى جانب حجز 6 مركبات من مختلف الأصناف كانت تستعملها الشبكة في نقل السموم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص بسيدي امحمد.