العاصمة..الإطاحة بشبكة اجرامية تقودها إمرأة مختصة في سرقة المركبات

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء مؤخرا، من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني.

وكُللت العملية بتوقيف 7 اشخاص عناصر من بينهم إمرأة مع إسترجاع

مركبتين مسروقتين وأجزاء من مركبة أخرى تم تقطيعها، مع حجز أدوات مستعملة في عمليات السرقة ، مفاتيح مقلدة ومبلغ مالي يقدر بـ 81000 دينار جزائري .

وأوضح بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ملابسات القضية انطلقت على إثر شكاوى تقدم بها مواطنين على مستوى عدة مقرات بعد تعرضهم لسرقة مركباتهم.

حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا لإنجاز ملف جزائي.