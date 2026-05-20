العاصمة.. الإطاحة بشبكة الإتجار بالمؤثرات العقلية وحجز ما يقارب 6 ألاف قرص مهلوس

فككت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة الأسبوع المنصرم. شبكة إجرامية منظمة تتكون من 4 أشخاص تمتهن الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

ومكنت العملية من من حجز 5940 بالإضافة الى مبلغ مالي وعائدات الترويج يقدر بـ 235000 دج

و3 مركبات استعملت في نقل السموم مع 4 هواتف نقالة .

وحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء هذه العملية نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة. مكنت المحققين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. ليتم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا، مع ضبط كمية من السموم مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لإنجاز ملف جزائي في حقهم.

