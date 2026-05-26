العاصمة.. الإطاحة بشبكة تحترف سرقة السيارات والشاحنات بعين الكحلة 

وضعت فرقة الدرك الوطني بعين الكحلة، بلدية هراوة، ولاية الجزائر العاصمة، حدًّا لنشاط عصابة تحترف سرقة السيارات والشاحنات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

العملية تعود إلى فتح تحقيق من طرف الفرقة حول عملية سرقة شاحنة من حي عين الكحلة ببلدية هراوة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية عناصر الشبكة، بعد وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليمياً. إذ تم التعرف على الرأس المدبّر لعمليات السرقة، وتمكنت الفرقة من توقيفه واقتياده إلى مقرها.

التحقيق المعمّق في القضية وتمديد الاختصاص للولايات المجاورة، وبعد تفتيش ومداهمة عدة حظائر مخصصة لبيع قطع الغيار المستعملة وبالاستعانة بمهندس المناجم. تم العثور على هياكل شاحنات وقطع غيار مستعملة لبعض السيارات والشاحنات التي كانت محل نشرة بحث، ومركبات جاهزة بعد تغيير الأرقام التسلسلية الخاصة بها.

كما مكنت العملية من حل عدة قضايا مماثلة لسرقة السيارات مع توقيف شخصين. فيما لا يزال اثنان آخران في حالة فرار، مع استرجاع شاحنة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيُقدّم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.