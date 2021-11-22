العاصمة: الإطاحة بشبكة تزوّر وثائق السيارات وعصابة سرقة البالوعات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن بئر توتة بالعاصمة، من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في تزوير محررات إدارية وهياكل المركبات.

وحسب مصالح أمن العاصمة، أنه على إثر إستغلال معلومات وردت لمصالح الأمن مفادها وجود سيارة وجود سيارة تسير بوثائق مزورة. باشرت الفرقة المختصة تحرياتها أين أسفرت عن توقيف 7 أشخاص من مختلف ولايات الوطن وحجز سيارة.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه بهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

القبض على سارقي البالوعات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بباب الواي من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة أغطية البالوعات.

ومكنت العملية من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.

ومن بينهم مسبوقين قضائيا، وحجز 12 غطاء بالوعات ومطرقة وكماشة. وبعد إستكمال الإجراءاتا القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام اليابة المختصة.