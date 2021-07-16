العاصمة: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المركبات وإسترجاع 8 سيارات

.تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات وتزويرالوثائق مع إسترجاع 8 سيارات. وحسب ذات المصالح الشبكة تتكون من 5 أشخاص أعمارهم مابين 25 و50 سنة

وتمت معالجة القضية من قبل فرقة تهريب السيارات للفرقة الجنائية للجزائر الوسطى للشرطة القضائية أين أسفرت العملية من توقيف 5 أشخاض.

كما مكنت العملية من إسترجاع 8 سيارات سياحية و12 ملف مزور لملفات قاعدية خاصة بالمركبات. وتم خلال العملية من حجز جواز سفر أجنبي و5 هواتف نقالة.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم اما النيابة المختصة إقليميا.