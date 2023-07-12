العاصمة: الإطاحة بشبكة سرقت الكوابل وعرقلة سير الترامواي

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بالعاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل الخاصة بالأنترنت والهاتف الثابت بالمحمدية.

العملية جاءت بعدبلاغ تلقته قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر. من أحد المواطنين مفاده قيام أشخاص بمحاولة سرقة كوابل خاصة بالأنترنيت و الهاتف الثابت على مستوى أحد أحياء مدينة المحمدية بالدار البيضاء. حيث إنتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية إلى عين المكان.

وعند وصول قوات الشرطة إلى مكان السرقة، حاول المشتبه فيهما الفرار لكن انتشار العناصر وتطويق المكان مكنهم من توقيف شخصين. أحدهما كان على متن سيارة نفعية تستعمل في نقل المسروقات. واستغلالا لكاميرات المراقبة و الأمن و كل الوسائل التقنية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني. تمكنت الضبطية المحققة من الوصول إلى وجود طرف ثالث في القضية. أين تم التعرف على هويته مع توقيفه.

كما تبين أن الموقوفين مسبوقين قضائيا عن سرقات و إعتداءات على الغير بواسطة أسلحة بيضاء. مع ضلوعهم في 09 قضايا مشابهة على مستوى إقليم إختصاص الدار البيضاء بالعاصمة . و05 قضايا أخرى على مستوى كل من أمن مقاطعة حسين داي، الرويبة و الحراش. كانوا قد تسببوا في توقف سير وسيلة النقل الجماعي التراموي – سرقة كوابل – بالحراش.

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التخريب العمدي لأملاك الدولة. بالإضافة كذلك إلى تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالتعدد، ظرف الليل تسخير، مع إستخضار مركبة ذات محرك.

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