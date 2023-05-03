العاصمة: الإطاحة بشبكة لبيع المهلوسات وحجز أزيد من 4800 كبسولة ببراقي 

نجحت مقاطعة الشرطة القضائية الأولى بولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة مختصة في الاتجار المؤثرات العقلية وحجز 4830 كبسولة.

وأوضجت ذات المصالح في بيان لها العملية تمت عد ورود معلومة إلى عناصر الفرقة مفادها تنقل أحد المبحوث عنهم على متن مركبة سياحية وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية إلى أحد أحياء منطقة براقي. أين تم وضع خطة أمنية عملية من أجل توقيفه في حالة تلبس”.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا عملت الضبطية على تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين وإيقافهم ليتبين أنهم محل بحث من قبل العدالة ومسبوقين قضائيا في قضايا مشابهة.

وأسفرت عملية تفتيش مساكنهم إلى ضبط كميات أخرى من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية هامة من عائدات الترويج.

المشتبه فيهم الثلاثة أعمارهم ما بين 30 و45 سنة وينحدرون من ولاية الجزائر وولاية مجاورة”.

وفي ذات العملية تمت حجز 4830 كبسولة ومبلغ مالي يقدر بـ 627 مليون سنتيم من عائدات الترويج و6 هواتف نقالة.

وقد تم تقديم هؤلاء أمام النيابة المختصة إقليميا عن جناية “تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.