العاصمة.. الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات ببوزريعة  

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية ببوزريعة، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص.

وتم خلال العملية ضبط 1 كيلوغرام من المخدرات الصلبة (قنب هندي)، و12.75 غرامًا من الكوكايين، و124 قرصًا (مخدر صلب)، وميزان إلكتروني.

العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومكنت أيضا من ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 403.500 دج من العائدات الإجرامية. إضافة إلى 11 سلاحًا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة بئر مراد رايس وفقا لملف إجراءات جزائية.