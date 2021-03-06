العاصمة: الإطاحة بشبكة للمتاجرة في المخدرات وحجز قرابة 30 كيلوغرام من القنب الهندي بالدرارية

اطاحت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لدرارية بولاية الجزئر بشبكة مكونة من 4 أشخاص مختصة في الاتجار بالمخدرات.

وحسب ذات المصالح العملية مكنت من قرابة 30 كيلوغرام من المخدرات ” القنب الهندي”.

العملية تمت إثر تحريات باشرتها ذات المصالح ليتم في المرحلة الاولى توقيف شخصين وضبظ بحوزتهما 4.519 كلغ من القنب الهندي.

وعقب تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي هو محل أمر بالقبض في قضيتين،الاولى بتهمة بيع المخدرات والثانية بيع الخمور.

واسفرت عملية التفتيش على ضبط 24 كلغ من المخدرات كانوا بصدد تسويق هذه الكمية على مستوى أحياء العاصمة.

كما افضت التحريات من توقيف جميع الشركاء المشتبه تورطهم في ذات القضية منهم شقيق المشتبه فيه الرئيسي.

ومن بين المتورطين شخص محل أمرين بالقبض في قضيتين بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

ومكنت العملية من حجز 9 هواتف محمولة ومركبتين كانتا تستعملان في مختلف مراحل ارتكاب الجريمة.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.