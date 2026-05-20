 العاصمة.. الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بالزونكة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس من شل نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر.

تعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزونكة (بئر خادم)، حول وجود شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات وتتبع تحركات أفراد الشبكة وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم توقيف 5 أشخاص.

كما أسفرت العملية عن حجز 57300 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع “بريغابالين 300 ملغ”. ومبلغ مالي قدره 327 مليون سنتيم من عائدات الترويج وهواتف نقالة. وكذا دراجة نارية ومركبة سياحية كانتا تستعملان في نقل وترويج السموم.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.