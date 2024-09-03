العاصمة: الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير “الفيزا”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار. من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم. على خلفية قيامهم بتزوير تأشيرات جواز السفر.

قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد توقيف أحد المسافرين بمطار هواري بومدين حاول السفر بجواز يحمل تأشيرة مزوّرة. لتباشر ذات الفرقة تحرياتها التي مكنت من توقيف ثلاث أشخاص آخرين مشتبه فيهم. وتمّ خلال هذه العملية حجز 6 تأشيرات سفر مزورة. 11 جوازات سفر. بالإضافة كذلك إلى أختام إدارية مزورة. مبلغ مالي قدره 16 مليون و 400 ألف دينار جزائري.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.