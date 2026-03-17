العاصمة.. الإطاحة بشبكة مخدرات خطيرة وحجز “درون” وكمية من السموم ببئر خادم

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببئر خادم بالجزائر العاصمة من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج وبيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية عبر عدة بلديات.

وجاء في بيان للمصالح ذاتها أنه في “إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وخاصة ما تعلق ببيع وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببئر خادم، على إثر معلومات، من الإطاحة بشبكة خطيرة تقوم بترويج وبيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تنشط على مستوى بلدية جسر قسنطينة وكذا البلديات المجاورة لها”.

واستغلالا للمعلومات الواردة إلى الفرقة وتنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات، تم التعرف على هوية عناصر الشبكة وتحديد مكان تواجدهم، ووضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع السلطات القضائية، تمت مداهمة وتفتيش مساكن أفراد الشبكة. يضيف المصدر ذاته.

وأسفرت هذه العملية عن “توقيف شخصين مع حجز 104.58 غرامًا من الكيف المعالج و325 كبسولة من المؤثرات العقلية (نوع بريغابالين) وطائرة بدون طيار “درون” تستعمل في مراقبة وتأمين مسالك تنقل الشبكة”، بالإضافة إلى” منظار ومبلغ مالي يقدر بـ 18 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم”.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، “سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا”، وفقا لبيان الهئية النظامية ذاتها.