العاصمة..الإطاحة بشبكتين إجراميتين وحجز أزيد من 13 كلغ “كيف”

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية وفرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة. الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في الإتجار غير المشروع في الكيف المعالج .

وبموحبه تم توقيف 6 أشخاص تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة لمتابعتهم في ملف جزائي.

كما مكنت العملية من ضبط 13.30 كلغ من المخدرات “كيف معالج”. مع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 18 مليون سنتيم و600 ألف سنتيم من العائدات الإجرامية. إضافة إلى مركبتين سياحيتين تستعمل في نقل السموم ، أسلحة بيضاء محظورة، آلة عد النقود، بالإضافة الى 8 هواتف نقالة .

وكشف بيان صحفي لشرطة العاصمة أن ملابسات القضية انطلقت عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط الشبكة الإجرامية ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.

ويبقى التحقيق مفتوح الى غاية إحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات بالعاصمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور