العاصمة: الإطاحة بعصابات أحياء ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكن أفراد وحدات الدرك الوطني التابعة لكتيبة الدويرة من الإطاحة بعصابتي أحياء خطيرتين تقومان بزرع الرعب والتهديد بالاعتداء على الساكنة بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال. بالإضافة إلى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى بلدية الدويرة وخاصة بجانب المؤسسات التعليمية. وكذا البلديات المجاورة لها.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة عن وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة. والاعتداء على المواطنين وممتلاكاتهم، بواسطة مختلف الأسلحة البيضاء وزرع الرعب والهلع وسط سكان حي أبزيو ببلدية الدويرة.

إستغلالا للمعلومات الواردة وتتبع تحركات هذه العصابات الإجرامية مع تكثيف التحريات. وتنشيط عنصر الإستعلامات، تم التعرف على عناصر هذه العصابات. وتحديد مكان تواجدهم، ليتم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة مساكنهم بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف 21 شخصاً أغلبهم مسبوقين قضائيا. مع حجز 237 كبسولة من المؤثرات العقلية. من مختلف الأنواع كمية من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 9 ملايين سنتيم من عائدات الترويج. أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام وهواتف نقالة بالإضافة إلى دراجتين نارتين.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

