العاصمة.. الإطاحة بعصابة أحياء اعتدت على صاحب مطعم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع القبة بأمن المقاطعة الادارية حسين داي من الإطاحة بعصابة أحياء، لغرض ارتكاب جناية التخريب العمدي لملك الغير باستعمال أسلحة بيضاء محظورة محاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض و التهديد به، إقتحام محل تجاري مكتظ بالزبائن وإثارة حالة من الرعب والهلع داخله مع استحضار مركبة ذات محرك، الاخلال بالنظام العام الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاستعمال الغير المشروع، الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، عرقلة سيرورة التحقيق.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن قضية الحال جاءت على إثر شكوى تلقتها مصالح الأمن الحضري الرابع ، من قبل صاحب محل عن تعرضه للإعتداء من قبل أشخاص باستعمال أسلحة بيضاء محظورة كما قاموا بتحطيم محله التجاري.

فور ذلك تم إخطار النيابة المختصة إقليميا من قبل ضبطية المصلحة التي أمرت بمباشرة التحريات لتوقيف الفاعلين.

وأسفرت التحريات التي تم القيام بها على مستوى الأحياء إلى توقيف أفراد العصابة. يضيف المصدر نفسه.