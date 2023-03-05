العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط سكان الرويبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الروبية، من معالجة قضية عصابة أحياء.

القضية تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا. أين تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف 13 شخص مشتبه فيهم في القضية. تتراوح أعمارهم مابين 23 و52 سنة، مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية العاصمة. كما أن تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم مكنت من حجز 06 أسلحة بيضاء محظورة وبندقية صيد بحري و04 هواتف نقالة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية إنشاء والانخراط، الاشتراك في شجار بين عصابة أحياء وقع خلاله الضرب الجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء محظورة أدى إلى بتر وعاهة مستديمة. مع زرع الرعب وسط المواطنين والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة، مع استعمال مركبة ذات محرك