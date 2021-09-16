العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء وحجز أسلحة وأقراص مهلوسة بباب الوادي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي بالعاصمة، من تفكيك جمعية أشرار تنشط ضمن عصابة الأحياء.ومختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وحيازة أسلحة محظورة.

وحسب مصالح أمن ولاية الجزائر، مكنت العملية من توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، وضبط بندقية صيد بحري و5 أسلحة بيضاء محظورة.إضافة إلى 15 بوق و12 قرص مؤثر عقلي، و3 هواتف نقالة، ومبلغ مالي بقيمة 25000 دج من عائدات الترويج

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